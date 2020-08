Portopalo, caso sospetto di covid in Comune: municipio chiuso

Municipio chiuso da oggi e per tutta la settimana a Portopalo a causa di un caso sospetto di covid, che riguarderebbe un dipendente comunale.

Gli uffici sono già stati sanificati questa mattina in via precauzionale. Per sabato è stata programmata una nuova sanificazione dei locali del Comune.

Domani, intanto, il dipendente, tramite l'Usca del distretto di Noto, sarà sottoposto a tampone: "In base all'esito - ci riferisce il sindaco Montoneri - prederò le decisioni adeguate. Tengo comunque a precisare - aggiunge il primo cittadino -che questo dipendente non è residente a Portopalo".

Domani, intanto, inizierà il nuovo ciclo di sanificazioni del paese.