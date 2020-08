Floridia, elezioni amministrative: nascono due nuove liste civiche

Due nuove formazioni politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono Progetto Floridia e Floridia Futuro, liste civiche che sosterranno la candidatura a sindaco di Marco Carianni, 23 anni e già consigliere e assessore. “Abbiamo deciso - spiega Carianni - di utilizzare la parola “Progetto” perché rappresenta il risultato dello studio che abbiamo compiuto sulla città durante questi mesi. Abbiamo scelto le persone e non i numeri, investendo sulle idee e non sui voti”. Insieme con le liste, Carianni presenterà il programma elettorale che guarda al presente ma anche al futuro della città. “Sviluppo, persone, sostenibilità e territorio sono le quattro macroaree in cui è diviso il nostro programma - conclude il candidato a sindaco - coerente con la realtà finanziaria dell’ente. La condizione socio-economica di Floridia ci impone di utilizzare il linguaggio della verità, che si traduce nella volontà di parlare esclusivamente di quello che è davvero realizzabile. Vogliamo una città più semplice, meno burocratica e più adeguata ai bisogni di chi la vive ogni giorno”.