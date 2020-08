Incidente mortale a Marina di Modica, perde la vita un imprenditore

E’ deceduto sul colpo un 50enne imprenditore modicano, che stamattina, a bordo di una moto Guzzi di grossa cilindrata, è rimasto vittima dell'impatto con una Mitsubishi condotta da un 50enne residente a Sampieri che viaggiava da Pozzallo in direzione della frazione balneare sciclitana.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un impatto frontale nella corsia occupata dalla moto. Inutili i soccorsi per il centauro.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli uomini del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale, coordinati da vice comandante Giorgio Ruta, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell'incidente. I due mezzi sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest per cui il magistrato di turno ha disposto lo stato di fermo a seguito del quale l'uomo è stato sottoposto agli accertamenti clinici coattivamente.

Il corpo della vittima, dopo l’ispezione cadaverica, è stato restituito alla famiglia.