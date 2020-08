Siracusa, all'asta 8 beni immobili: ci sono anche l'ex carcere Borbonico, il Verga e il circuito

Ripianare la massa passiva dei debiti accumulati negli anni: questo l'intento della Commissione straordinaria di liquidazione della ex Provincia regionale di Siracusa, che, a gennaio scorso, ha avviato le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare non indispensabile.

Sono 8 i beni per i quali si terrà l'asta pubblica, suddivisi in due gruppi. Nel primo gruppo c'è l'Ostello della gioventù con base d'asta di 1.470.000 euro. Gli altri 4 sono: l'ex Caserma di via Ruggero Settimo a Noto con base d'asta di 1.962.577 euro, , un negozio di via Maestranza (350.000 euro), una casa cantoniera di Ferla (21.000 euro) e un terreno edificabile a Siracusa con base d'asta 298.125 euro.

Le offerte per questi dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 30 settembre.

L'aggiudicazione è fissata per l'1 ottobre nella sede della Commissione straordinaria e di liquidazione del Libero Consorzio.

Gli altri 3 beni immobili messi all'asta sono l'ex Carcere Borbonico di Siracusa (base d'asta 6.807.416 euro), l'ex cine-teatro Verga (base d'asta 5.615.874,16 euro) e l'autodromo di Siracusa con base d'asta di 5.494.650.

Per questi 3 immobili le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 28 ottobre. L'aggiudicazione si terrà il giorno dopo.