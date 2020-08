Siracusa, imperativo per Ferragosto: sicurezza. Controlli anche anticovid

Fine settimana di Ferragosto all'insegna della sicurezza stradale. Il comandante provinciale della Polstrada di Siracusa, Antonio Capodicasa, ha già pianificato i servizi che saranno espletati a partire da venerdì 14 agosto e per tutto il week end. "Come ogni anno, prevedendo l'esodo, cerchiamo di giocare d'anticipo mettendo in strada pattuglie sia in auto sia in moto". La vigilanza coprirà tutto il tratto autostradale compreso fra Catania e Rosolini "dove quest'anno non esiste - almeno finora - neanche un cantiere e pertanto il transito veicolare sarà scorrevole". Saranno effettuati non solo servizi di sicurezza contro sorpassi imprudenti, velocità superiore ai limiti, ovvero sul mancato rispetto di tutte le norme del codice della strada, ma anche sull'osservanza delle regole sanitarie anticovid. "Questo, in particolare, riguarda il trasporto su bus e pullman, specie turistici. Ovviamente è nostro dovere verificare che siano rispettati i criteri del distanziamento sociale con l'uso obbligatorio delle mascherine". Si tratta di un'attività di rilievo per la Polstrada, tanto più in questo periodo come questo in cui sono ripresi i contagi. "I nostri servizi saranno svolti 24 ore su 24, quindi anche di notte, per vigilare su eventuali guide in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope".