Marina di Priolo, notte di San Lorenzo in sicurezza

Sgomberate le tendopoli e gli accampamenti a Marina di Priolo con la spiaggia libera, pulita e pronta, questa mattina, ad accogliere i bagnanti.

Ieri, dopo il vertice in Prefettura del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto aveva invitato i sindaci e commissari straordinari della provincia ad emettere un'ordinanza, che vietava in spiaggia manifestazioni, pubbliche e private, accampamento, bivacco, utilizzo di tende o gazebo, e l'accensione di falò.

Dal sindaco Gianni un nuovo appello rivolto ai cittadini, a seguito dei nuovi contagi registrati in provincia di Siracusa, ad assumere comportamenti responsabili e a rispettare le norme in vigore.