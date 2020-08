Siracusa, Baio: "Nuovo ospedale, il sindaco intervenga con Conte e Musumeci"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Salvo baio del Partito democratico sui ritardi nella nomina del commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa per la quale sollecita l'intervento del sindaco Francesco Italia:

"Da tempo il sindaco Italia non dice una parola sul nuovo ospedale di Siracusa. Si parla tanto del modello Genova, ma il commissario per la costruzione del ponte di Genova è stato proprio il sindaco del capoluogo ligure. Possibile che il sindaco di Siracusa non abbia nulla da dire a tale proposito? Più che il silenzio, colpisce il vuoto di iniziativa, la mancanza di attitudine a dare voce alle esigenze della comunità rappresentata. Si chiama senso per la politica, intesa come governo della polis per il bene generale.

Secondo me il sindaco Italia dovrebbe rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Regione Siciliana, cioè alle due autorità che d'intesa devono nominare il commissario per il nuovo ospedale, per spronarli a nome della città a far presto e bene, scegliendo un commissario di alto profilo professionale, sganciato da logiche politiche. Non si può restare spettatori passivi di fronte ad occasioni come queste".