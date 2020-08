Siracusa, fruizione Castello Maniace, Ipogeo e Tempio di Apollo: convenzione tra Soprintendenza e Circolo Timpa Ddieri Melilli

E l'associazione di Volontariato “Legambiente Circolo Timpa Ddieri Melilli che si occuperà di affiancare il personale della Soprintendenza di Siracusa nel servizio di vigilanza e custodia in particolare al Castello Maniace, all’Ipogeo di piazza Duomo e al Tempio di Apollo.

L'associazione, che possiede i requisiti richiesti, è stata l'unica a rispondere all'avviso pubblicato dalla Soprintendenza.

La convenzione, che avrà durata dal 10 agosto al 31 dicembre 2020, prevede una collaborazione di carattere ausiliario e non sostitutivo nell’ambito della fruizione, vigilanza, custodia e pulizia dei beni culturali, e ha l’obiettivo di migliorare la pubblica fruizione dei complessi monumentali.

I volontari presteranno servizio secondo precisi turni, sia nei giorni feriali che festivi, e si occuperanno anche di accompagnare disabili motori in carrozzina all’interno del percorso di visita accessibile ai portatori di handicap.

L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali corrisponderà all'associazione il rimborso complessivo di 22.016 euro calcolato sulla base di un rimborso orario di 4 euro per ogni ora di servizio di ciascun volontario moltiplicato per un monte complessivo di 5.504 ore.