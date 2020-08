Siracusa, le parole del papa ispirano il nuovo itinerario spirituale

Si basa sulle parole di Papa Francesco “Le lacrime di Maria hanno generato speranza e nuova vita” l'itinerario spirituale organizzato dal Santuario con la Maristela del Pellegrino della Madonna delle Lacrime. Attraverso un percorso spirituale, i pellegrini potranno ottenere l’indulgenza plenaria visitando il Santuario, confessandosi, recitando il Credo e pregando secondo le intenzioni del Papa. La Carta del Pellegrino, che si può ritirare al Santuario Madonna delle Lacrime, accompagnerà i fedeli lungo i passi della fede cristiana, con la testimonianza del martirio di Santa Lucia e l’Arcano linguaggio delle Lacrime della Madonna. La Carta del Pellegrino è divisa in tre facciate: la prima pagina contiene un messaggio del rettore del Santuario in cui viene spiegato il senso della Maristela; la quarta pagina indica i luoghi da visitare; le pagine interne presentano una cartina topografica della città con le indicazioni per raggiungere i luoghi della fede cristiana di Siracusa. Il Pellegrino potrà, infine, ritirare l’attestazione della Maristela, presentando la carta del pellegrino debitamente compilata nelle sue parti e corredata dai vari timbri.