Coronavirus, nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa 16 nuovi contagi

Ancora in salita i contagi da coronavirus in tutta la Sicilia con 32 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. La provincia di Siracusa è quella con il numero più alto di nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 nuovi. Questo quanto riporta l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Gli altri sono così distribuiti: 9 a Catania, 5 a Palermo, uno a Ragusa e uno a Messina.

Aumentano anche i ricoverati nell'Isola che passano da 44 a 51, con un paziente in più in terapia intensiva. Due, invece, sono i pazienti guariti mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1200.

Intanto a Canicattini Bagni, Comune in cui si sono registrati 11 casi positivi riguardanti ragazzi di ritorno da una vacanza a Malta, il sindaco, Marilena Miceli e l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo informano la cittadinanza che i ragazzi sono stati isolati e sottoposti a tampone, così come i loro familiari, e invitano, quanti abbiano avuto contatti con essi o con i loro familiari, ad informare i medici del territorio e a sottoporsi, nei prossimi giorni, rivolgendosi ai due locali laboratori di analisi, a test sierologico.

Le procedure di controllo, rassicurano ancora, sono scattate anche per tutti gli invitati, già identificati, della festa di diciottesimo compleanno che si è svolta venerdì sera, alla quale hanno partecipato alcuni dei ragazzi risultati positivi.