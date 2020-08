Augusta, dubbi sugli 8 bandi di concorso e sulle regole di selezione per le assunzioni

La pubblicazione di 8 bandi per l’assunzione di 32 unità lavorative a tempo indeterminato all'Autorità portuale di Augusta, non piace al deputato regionale Giovanni Cafeo: "Non per confutare le legittime scelte legate all’operatività dell’ente, ma per la natura stessa dei bandi, esattamente opposti nel merito alle premesse di trasparenza - afferma il parlamentare - Dalla relazione tecnica è emerso un dettagliato coacervo di incongruenze, paradossi e criteri di selezione dalla dubbia logica, non ultimo lo squilibrio tra il punteggio assegnato ai titoli e quello discrezionale della commissione, pari a circa il 70%, tali da poter facilmente anticipare, nel caso di assegnazione dei posti messi a bando, un assai probabile ricorso alla Magistratura da parte degli esclusi; per questo, ma anche per tutelare il prestigio e l’autorevolezza dell’Autorità Portuale, auspico che i bandi vengano revocati in autotutela". Cafeo rimarca che in ottica delle zes e della loro capacità di attirare investitori " non è possibile presentarsi con un simile biglietto da visita perché il rischio che si corre è quello di aver promosso strumenti soltanto all’apparenza nuovi, al fine di coprire le solite vecchie e opache pratiche gattopardesche. Annuncio sin da adesso che qualora non fossero ritirati i bandi, sarà mia premura partecipare formalmente alle selezioni, in modo da essere così legittimato ad impugnarli di fronte alle autorità competenti; tale azione, ben lungi dall’essere una provocazione, ha l’esclusiva finalità di dimostrare con i fatti le eccezioni che ho sollevato. Se invece, come auspico, i bandi saranno ritirati, mi metto sin da subito a disposizione per lavorare ad una nuova idea di sviluppo economico, avente al centro proprio la portualità. Legalità e trasparenza, ma anche coraggio e intraprendenza sono le parole d’ordine sulle quali si dovrà costruire il futuro della nostra Isola".