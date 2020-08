Buscemi e Cassaro, restyling caselle postali

Poste Italiane cambia le vecchie cassette d’impostazione in provincia di Siracusa.

Un programma di restyling, sostituzione e manutenzione straordinaria permetterà loro di tornare a splendere rosso fiammante.

Le nuove installazioni, quattro in tutto, sono state effettuate a Buscemi (via Cavour e corso Vittorio Emanuele) e Cassaro (via San Sebastiano e via Regina Margherita) e presto saranno coinvolte altre realtà del territorio provinciale.