Siracusa, tendopoli di Cassibile: "Smantellamento completato entro i primi di settembre"

Rispettata la tabella si marcia nello smantellamento dell'ex campo di lavoratori stagionali di Cassibile. L'intervento, secondo quanto ribadisce l'assessore per il Dialogo interculturale, Rita Gentile - prevede la fine lavori entro i primi di settembre”.

“Dopo pochi giorni di lavori – spiega l'assessore – il 75 per cento delle casette è stato smantellato grazie all'impegno di quattro operai della ditta incaricata. Nel rispetto delle leggi, i materiali rimossi vengono differenziati per frazioni di rifiuto per poi essere smaltiti; eliminate le casette, si procederà con la bonifica e con le opere di prevenzione incendi. Ad oggi l'area è utilizzata da una decina di lavoratori stagionali che sanno di dovere lasciare Cassibile entro domenica prossima, ciò perché la chiusura del campo è stata progettata senza atti di forza ma attraverso il dialogo e il rispetto che si deve a tutti gli esseri umani”.