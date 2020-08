Lentini, nuova sede per il Cup ospedaliero: locali più idonei alla sicurezza sanitaria

Nuovi locali per il Cup dell’ospedale di Lentini. Da stamane il Centro unico di prenotazione è operativo nell’androne principale del nosocomio. La nuova sede è più idonea al servizio cui è deputata, “I Cup rappresentano un importante primo punto di accesso alle strutture sanitarie – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – e per tale ragione riteniamo fondamentale rendere disponibili ai cittadini ambienti più confortevoli e per garantire standard sempre più elevati di sicurezza e di accoglienza. Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto della privacy e al comfort sia degli operatori, con ampie e comode postazioni, sia degli utenti che hanno a disposizione un’ampia sala dove attendere seduti il proprio turno". L'Asp raccomanda ancora ai cittadini che si recano agli sportelli di rispettare le regole di sicurezza e di distanziamento sociale per l’emergenza Coronavirus e di privilegiare la modalità di erogazione dei servizi di sportello sia telefonica sia per posta elettronica, come indicato nella pagina web del sito internet “Cup e Sportelli on line”, nonché la possibilità di usufruire anche delle Farmacie per le prenotazioni di prestazioni sanitarie e del sistema on line PagoPa per il pagamento del ticket.