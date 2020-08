Siracusa, riunione in Prefettura: giro di vite sulla movida per contrastare la diffusione del covid

Giro di vite sulla movida in provincia di Siracusa: diverse le misure decise durante l'incontro che si è svolto in prefettura con la partecipazione dei sindaci e dei commissari del territorio provinciale dopo la salita del numero dei contagi da covid 19.

Secondo le prime indiscrezioni sin qui trapelate, è stato deciso che da oggi e fino al 16 agosto i locali che non hanno come prestazione principale l'intrattenimento musicale, dovranno staccare la musica a mezzanotte. Tutti dovranno chiudere i battenti alle 2.

I controlli saranno serrati: le attività che non rispetteranno le regole saranno chiuse con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le spiagge saranno fruibili ma con divieto di attendamento e di qualunque organizzazione di eventi pubblici e privati.

Da parte di tutti i sindaci l'invito rivolto a tutti a rispettare le misure anticontagio: distanziamento sociale e l’obbligo di utilizzo della mascherina.