Siracusa, nuova ordinanza per la viabilità di corso Umberto

Una nuova ordinanza per la mobilità di corso Umberto, a Siracusa, che va parzialmente a modificare quella precedente con riferimento al tratto compreso tra via Catania e la bretella Ovest del Foro siracusano.

Il nuovo provvedimento consente ai soli mezzi del trasporto pubblico locale, a quelli di soccorso e delle forze di polizia che percorrono corso Umberto, di procedere verso piazzale Marconi con l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da via Catania.