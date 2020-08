Avola, minaccia un ristoratore: "Spacco tutto se non mi dai denaro e documenti per reddito di cittadinanza": arrestato 41enne

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Avola, insieme ad un collega della Squadra mobile libero dal servizio, hanno arrestato Lukasiewicz Damian, polacco di 41 anni, per il reato di tentata estorsione.

L’uomo, alle ore 17 circa di ieri, si è presentato in un ristorante di Avola, minacciando il proprietario di spaccare ogni mobile e suppellettile presente nel locale, comprese le auto dei clienti nel parcheggio antistante il locale, qualora non gli avesse consegnato del denaro e dei documenti utili per ottenere il reddito di cittadinanza.

L’uomo, oltre ad introdursi all'interno del locale, faceva ingresso in maniera arbitraria anche negli appartamenti utilizzati dai proprietari, continuando a minacciarli anche alla presenza degli operatori di Polizia che, pertanto, procedevano all'arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Lukasiewicz è stato sottoposto agli arresti domiciliari.