Siracusa, la Filcams Cgil lancia la campagna #rESISTIAMO sul settore turistico. VIDEO

Al via la campagna #rESISTIAMO della Filcams Cgil Siracusa: da oggi infatti è possibile aderire ad una piattaforma online di rivendicazione e di sensibilizzazione sulle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore turistico.

“Allargamento della ztl alla zona umbertina, incentivi al consumo ed all’occupazione sana, lotta al lavoro nero e grigio con emersione del fenomeno, politiche infrastrutturali e rete di condivisioni con i Comuni e le amministrazioni della provincia di Siracusa: sono queste alcune delle istanze del sindacato sulle quali si vuole avviare un confronto con tutti gli attori interessati dalla grave crisi innescata dal covid 19.

"rESISTIAMO - spiegano Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil e Damiano Partescano, Funzionario apparato della categoria - vuole essere una risposta alla mancanza di prospettiva che ha delineato la ripresa del settore turistico. Una piattaforma rivendicativa ed una di adesione per aggregare, per unire e per non disperdere le rimostranze di un settore altamente frantumato e penalizzato ulteriormente dalla pandemia e dalla mancanza di libera circolazione delle persone.”

Primo obiettivo la programmazione di un evento-confronto con istituzioni e associazioni datoriali.

La filcams cgil Siracusa, con questa campagna, mira inoltre, ad un passo di allargamento della propria base.