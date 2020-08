Noto, accesso in spiaggia vietato per le notti di San Lorenzo e Ferragosto

Dopo aver sospeso il rilascio di autorizzazioni per qualsiasi forma di serate musicali, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti ha deciso anche di vietare l'accesso alle spiagge del litorale netino per le notti di San Lorenzo e Ferragosto.

Il primo cittadino lo annuncia attraverso i social: Tra poche ore, subito dopo la conclusione della riunione presieduta dal Prefetto di Siracusa, emanerò una Ordinanza che vieterà la presenza di persone, nel nostro litorale, per la notte di San Lorenzo e per Ferragosto. L’iniziativa per limitare le potenziali occasioni di contagio Covid 19".

Già, due giorni fa, in occasione della decisione di sospendere l'organizzazione di serate musicali, Bonfanti si era rivolto, attraverso un videomessaggio, ai giovani con parole di comprensione per la loro voglia di ritorno alla normalità e di spensieratezza, ma li aveva al contempo richiamati al senso di responsabilità per tutelare la salute di tutti.