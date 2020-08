Canicattini Bagni, coronavirus: sono in tutto 11 i giovani positivi di ritorno da una vacanza a Malta

Sono in tutto 11 i giovani di Canicattini Bagni risultati positivi al coronavirus. I risultati dei tamponi sono arrivati questa sera.

I ragazzi erano rientrati giovedì a Canicattini dopo una vacanza a Malta. Ieri i primi 3 avevano accusato i sintomi del covid. Altri due, invece, sono risultati negativi.

In via del tutto precauzionale per i cittadini-utenti, il sindaco Marilena Miceli ha disposto per domani, lunedì 10 Agosto la chiusura degli uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione.

Resteranno aperti per qualsiasi emergenza e informazione, solo gli Uffici della Protezione Civile, presso il Comando della Polizia Municipale in via Silvio Pellico 65, dov’è attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), numeri telefonici sono 0931-945131 e 334-3475475.