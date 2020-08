Canicattini Bagni, coronavirus: altri 11 giovani positivi. Anche loro di ritorno da una vacanza a Malta

Al termine dei risultati dei tamponi arrivati nella serata di oggi ed eseguiti al gruppo di giovani rientrati giovedì a Canicattini Bagni dalle vacanze a Malta, dopo che tre di loro ieri avevano accusato i sintomi del Covid-19, sono in totale 11 quelli risultati positivi al contagio e 2 i negativi.

In via del tutto precauzionale per i cittadini-utenti, a seguito di un così ampio accertamento dei contagi, il Sindaco Marilena Miceli ha disposto per lunedì 10 Agosto 2020 la chiusura degli Uffici comunali per la sanificazione e la disinfestazione.

Resteranno aperti per qualsiasi emergenza e informazione, come ricordano il Sindaco Miceli e l’Assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, solo gli Uffici della Protezione Civile, presso il Comando della Polizia Municipale in via Silvio Pellico 65, dov’è attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), numeri telefonici sono 0931945131 e 3343475475