Siracusa, San Lorenzo e Ferragosto: divieto di utilizzo in spiaggia di tende e gazebo

Divieto su tutta la costa del Comune di Siracusa, arenili e calette l’utilizzo di tende, gazebo o strutture anche precarie ed improvvisate che possano impedire la verifica visiva del rispetto delle prescrizioni del distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria covid 19.

Questo quanto dispone un'ordinanza a firma del sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

In pratica così facendo il personale addetto ai controlli sarà messo nelle condizioni di poter intervenire e far rispettare le misure precauzionali, in particolare il divieto di assembramento e il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

I trasgressori sono obbligati a rimuovere la tenda o il gazebo anche su semplice invito da parte degli agenti. Previste sanzioni che vanno da 400 e 3.000 euro.

Falò vietati dalla Capitaneria di porto.