Coronavirus, nuova stretta della Regione: ingressi limitati nei locali e obbligo del tampone sui migranti

Ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, e misure sanitarie speciali per contrastare la diffusione del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia.

Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Vietati eventi al chiuso mentre per quelli aperto è obbligatorio rispettare le norme di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento. Per le serate di Ferragosto, in particolare, il governatore ha disposto l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti agli eventi per i quali è previsto afflusso di pubblico numeroso, di modo da agevolare l’organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità preposte.

Per quanto riguarda i migranti, Musumeci vieta l'allestimento di tendopoli e in caso di altre strutture individuate dal governo centrale serve la preventiva idoneità dell'Asp locale e viene disposto, in attesa della sottoscrizione di un protocollo di sicurezza sanitaria tra il Ministero dell’Interno e la presidenza della Regione Siciliana, l' obbligo del tampone su ogni migrante sbarcato.