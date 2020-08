Siracusa, al via il collegamento con il treno con Fontane Bianche

Al via oggi il servizio di Trenitalia che collega Siracusa a Fontane Bianche. Rientra nel collegamento della tratta del Barocco line attivo da Siracusa a Ragusa nei giorni festivi.

"Poter indossare le infradito e asciugamano sotto braccio - commenta l'ex consigliere comunale di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo - percorrere in appena 12 minuti la distanza tra il Pantheon e Fontane Bianche, bypassando le chilometriche code di auto infuocate su via Elorina la domenica, è stato quasi surreale. Crediamo - prosegue Gradenigo - che sia compito nostro, delle attività private e del Comune di Siracusa investire in comunicazione e servizi per rimettere al centro degli spostamenti tra mare e città, la Stazione Ferroviaria e il treno. Ad iniziare da un collegamento bus stabile e puntuale tra Ortigia e la Stazione ferroviaria di Siracusa su corsie preferenziali, dalla realizzazione del senso unico su Via Delle Muse a Fontane Bianche fino alla messa in funzione di una circolare bus navetta tra Viale dei Lidi e Cassibile passando per la fermata ferroviaria di Fontane Bianche. Mettere a sistema un servizio di trasporto efficiente capace di attrarre sempre più persone, tra turisti e residenti, conclude l'ex consigliere comunale - può fornire una risposta a Trenitalia in termini di passeggeri tale da giustificare un allungamento del servizio ai mesi autunnali e perché no a tutto l'anno con tutti i risvolti positivi in termini di traffico, tempo e inquinamento per i cittadini di Cassibile, Fontane Bianche e Siracusa".