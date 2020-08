E' morta Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni

E' morta l'attrice Franca Valeri.

Lo riporta il Corriere della Sera online. Il 31 luglio aveva compiuto 100 anni. Nata nel 1920 a Milano, di famiglia di origine ebraica,è stata scrittrice e autrice di libri e commedie, e non solo come attrice e comica in tv. Dalla 'Signorina Snob' alla 'Sora Cecioni',sono tantissimi i ruoli indimenticabili dell'artista. Un repertorio di personaggi teatrali,poi radiofonici,cinematografici e televisivi.

La Fondazione Inda le ha reso omaggio, il 25 luglio, a pochi giorni dal suo compleanno, con la sua Vedova Socrate interpretata al Teatro greco di Siracusa da Lella Costa.