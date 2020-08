Avola, litiga con il padre e si allontana a nuoto: 16enne salvata dalla polizia

Litiga con il padre e si allontana da casa: protagonista una 16enne di Avola.

La segnalazione alla Polizia mette in moto le ricerche e nella notte i poliziotti la intercettano nelle acque di contrada Zuccara.

Gli agenti, utilizzando una barca, hanno raggiunto la ragazza, che era ormai allo stremo delle forze, riuscendo a metterla in salvo.

La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.