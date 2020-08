Coronavirus, altri positivi in provincia di Siracusa: 2 a Noto, 2 a Rosolini

Ancora altri contagi da Covid in provincia di Siracusa.

Sono tutti giovani e asintomatici: 2 sono a Noto e, secondo quanto ha comunicato il sindaco Bonfanti si trovano in isolamento fiduciario in un'abitazione del Lido di Noto. Altri 2 sono a Rosolini, vanno ad aggiungersi al caso che avevamo già comunicato nella mattina di ieri. Se contiamo anche i 3 di Canicattini Bagni e i 4 di Siracusa, sempre di ieri, si arriva a 12 casi in poche ore.

Da qui la preoccupazione legata alla movida estiva con viaggi di vacanza e rientri che stanno

Da parte di tutti i sindaci l'appello ad osservare le norme anti covid: distanziamento interpersonale e utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e laddove, anche all'aperto, non si può tenere la distanza di almeno un metro, oltre alla buona abitudine di lavarsi spesso le mani.

In collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, intanto, i sindaci si stanno mettendo a punto le disposizioni adeguate a contrastare gli assembramenti in occasione della notte di San Lorenzo e Ferragosto, oltre che della movida serale nei luoghi d’incontro dei ragazzi.