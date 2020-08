Coronavirus, in Sicilia 28 nuovi contagi

Sono 28, di cui 9 migranti, i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino fornito dal ministero della Salute.

I nuovi positivi sono: 10 a Catania, 6 a Enna (tutti migranti), 5 a Siracusa, 3 a Ragusa, un migrante a Palermo, due migranti a Caltanissetta e uno a Messina.

Sono tutti in isolamento domiciliare. Attualmente i positivi sono 397.

Nelle ultime 24 ore, nell'Isola, sono stati eseguiti 2.511 tamponi, 100 in più rispetto a ieri.