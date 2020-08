Siracusa, coronavirus: rafforzati i controlli per il fine settimana

Anche in provincia di Siracusa rafforzati per il fine settimana i controlli sui siti a maggior rischio di assembramento.

Li ha disposti il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi oggi, per discutere sulle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 dopo che ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, comunque, quando non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Oltre al rafforzamento dei controlli l'appello del Comitato, presieduto dal prefetto, Giusy Scaduto, al senso di responsabilità dei cittadini per contrastare la diffusione del contagio.