Siracusa, rissa notturna in un bar di via Columba: 5 denunciati

Un controllo del territorio dedicato alla verifica sul rispetto del distanziamento sociale si è tradotto in un intervento per sedare una rissa. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri a una pattuglia delle Volanti che, passando per via Columba, ha visto la violenta lite in corso provvedendo a separare le persone coinvolte nei confronti delle quali è scattata la denuncia. Per uno di loro - in tutto erano 5 - è scattato anche il deferimento per resistenza a pubblico ufficiale poiché avrebbe reagito malamente nei confronti degli agenti che cercavano di bloccarlo.