Avola, anziano cade dalle scale: in nottata operato d'urgenza

Era allarmata la voce di una donna straniera che telefonicamente chiedeva aiuto ai carabinieri perchè le dessero immediato aiuto. Nel suo stentato italiano, ha detto di essere una badante polacca e che il suo assistito, uomo di 68 anni, era riverso a terra dopo una brutta caduta dalle scale. I militari hanno subito raggiunto l'abitazione indicata - nei pressi ella stazione ferroviaria - non prima di aver avvisato il 118. Giunta sul posto l a pattuglia ha prestato i primi soccorsi all'uomo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, occupandosi anche dieffettuare una ispezionare da cui è emerso che realmente si era trattato di un incidente: il 68enne aveva messi male un piede scendendo le scale e non riuscendo in alcun modo a frenare la caduta. L'uomo, quando è arrivata l'ambulanza, è stato accompagnato in un primo momneto all’ospedale di Avola ma in nottata è stato trasferito in una struttura del capoluogo più adeguata al caso e dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.