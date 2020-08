Siracusa, escrementi di topo nel vano di preparazione delle ordinazioni: chiusa una paninoteca alla Pizzuta

Lo street food sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri del Nas. L'attività ispettiva è stata condotta nei giorni scorsi, con la collaborazione dei militari della stazione 'Siracusa principale', sia in termini sanitari sia dal punto di vista amministrativo. Nel corso dei controlli, è stato ispezionato un furgone adibito a paninoteca alla Pizzuta, e dove sarebbero state rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie (non c'era acqua potabile e la zona dedicata alla preparazione delle ordinazioni era piena di escrementi di topo). Il direttore del Servizio di prevenzione dell’Asp ha disposto l’immediata chiusura dell’attività, il cui valore ammonta ad oltre 40mila euro. Al titolare sono stati contestati anche illeciti amministrativi per 3.000 euro (per violazioni HACCP).