Noto, sospese serate musicali: Bonfanti "E' per il bene di tutti"

Sospese per il momento le autorizzazioni a qualsiasi forma di serate musicali.

Lo ha decisio il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Il primo cittadino si rivolge ai giovani in un videomessaggio sui social nel quale richiama tutti ad un senso di responsabilità che in questo momento è prioritario su tutto.

"Pur comprendendo la voglia di spensieratezza dei giovani - dice Bonfanti - non si può fare a meno di mettere al primo posto l'interesse per la salute di tutti. La libertà non deve portare ad esagerare e compromettere la salute di ciascuno di noi.Ho fiducia in voi e nutro per voi rispetto e comprensione- aggiunge - ma dobbiamo ritornare alla normalità con gradualità, per la vostra salute, per quella dei vostri amici e delle vostre famiglie.

Supereremo anche questa criticità tutti insieme".