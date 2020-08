Coronavirus, 5 nuovi contagi in provincia di Siracusa: 4 nel capoluogo e uno a Rosolini

Sale il numero dei contagi al coronavirus anche in provincia di Siracusa.

Sono 5 i nuovi casi: quattro nel capoluogo e il quinto a Rosolini. Si tratta sempre di giovani e due di quelli del capoluogo, apre, fossero di ritorno da un viaggio a Malta.

Per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma è stato disposto l'isolamento domiciliare.