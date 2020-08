Augusta, via libera al collegamento del Porto con la rete ferroviaria

Siglato a Roma la stipula del Protocollo d'intesa tra Rfi, Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale e Regione per il collegamento tra il porto di Augusta e la rete ferroviaria nazionale.

Ne dà notizia il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara che esprime soddisfazione insieme al sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro. Può così iniziare la fase progettuale, da completare in via definitiva entro il 31 dicembre 2021.

"Il protocollo d'intesa - spiega Ficara - prevede che l'Autorità Portuale della Sicilia Orientale finanzierà la progettazione delle opere con fondi propri e disponibili. Dal canto suo, Rfi curerà la predisposizione delle fasi di progettazione della fattibilità tecnico-economica e dell'acquisizione dei pareri necessari per il progetto definitivo in modo da rendere l'opera cantierabile".