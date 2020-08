Coronavirus, altri 27 nuovi contagi in Sicilia

Ancora ventisette i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Di questi, 14 sono migranti: a Ragusa 16 nuovi contagiati (13 sono migranti), 6 a Catania, tre a Messina, uno a Palermo e uno a Caltanissetta (uno è migrante).

In ospedale ci sono 41 persone, 4 delle quali in terapia intensiva, in isolamento domiciliare ci sono 328 pazienti. Gli attuali contagiati in Sicilia sono dunque 369 con 2400 tamponi effettuati.