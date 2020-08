Siracusa, Mons. Pappalardo saluta la città: "Anche nelle esperienze amare si ritrovi la preghiera e la fede"

Un incontro di saluto quello che si è tenuto questa mattina in arcivescovado tra mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo e amministratore

apostolico dell'Arcidiocesi, e i giornalisti siracusani.

A due settimane dalla nomina del nuovo arcivescovo, mons. Pappalardo, come è sua consuetudine nei momenti importanti, trova un momento per incontrare gli operatori della comunicazione, ai quali ha sempre affidato il compito di veicolari messaggi importanti nel segno della verità.

L'occasione di oggi è quella del saluto alla città e ai siracusani dai quali si è sempre sentito ben accolto e che da mons. Pappalardo sono stati sempre ben accolti.

Ecco allora che l'arcivescovo parte dal libretto pubblicato dall'Arcidiocesi nel periodo difficile del Covid e della quarantena per "sensibilizzare le famiglie a trovare al loro interno momenti di preghiera, perché è la Chiesa che deve entrare nel mondo e nelle famiglie - ha detto ancora mons. Pappalardo - per aiutarle a vivere la fede".