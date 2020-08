Siracusa, raccolta differenziata: le ultime novità del servizio

Da lunedì 10 Agosto al via alcune novità nella raccolta dei rifiuti: raddoppia il “passaggio per l’indifferenziata” per le sole utenze non domestiche, al lunedì si affiancherà anche il venerdì.

“Con questo secondo passaggio colmiamo un disagio per i commercianti in un periodo di intenso lavoro e per quelle utenze che avevano riscontrato problemi nel conferimento dei rifiuti, coincidendo la giornata di raccolta con quella del riposo settimanale. A questi utenti facciamo però un appello: quello di cercare di differenziare e di farlo nel modo migliore possibile”: lo dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore all’Ambiente Andrea Buccheri.

Altra novità riguarda la riapertura dalle 8 alle 13 del punto distribuzione mastelli: sarà in via Elorina 148, nella sede della Protezione civile Resta attivo il servizio di consegna carrellati a tutti gli amministratori dei condomini che stanno continuando ad inviare le richieste per consentire la copertura del quartiere Grottasanta, ancora non coperto dal porta a porta.

I Ccr mobili, a causa delle alte temperature del periodo, saranno operativi dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, sempre da lunedì 10 Agosto, nei 6 Ccr mobili settimanali sarà possibile conferire i micro-Raae, cioè oggetti elettronici di dimensione massima 16X24 cm, quali tablet, pc portatili, videogiochi, radioline, telecomandi, telefoni cellulari.

I Ccr fissi di Stentinello ed Arenaura resteranno chiusi il lunedì mattina, saranno, dunque aperti al pubblico: lunedì dalle 14 alle 20.00, dal martedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14.

La giornata di Ferragosto la raccolta si svolgerà regolarmente fatta eccezione per Ccr, Ccr mobili e Ccr per gli sfalci.