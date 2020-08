Augusta, vertenza Consorzio Cipis: "I 68 lavoratori sospesi e senza disoccupazione"

“'Il Consorzio Cipis fallisce, ma a causa dello stop ai licenziamenti previsto dal decreto Cura Italia, i 68 lavoratori sono imprigionati nel limbo fino al 17 agosto"

A denunciare la situazione sono i sindacati di categoria Fim Cisl - Fiom Cgil - Uilm Uil.

“Oggi questi lavoratori - scrivono in una nota le sigle sindacali - vogliono sapere quali impegni intende assumere la consorziata Demetra al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali. Questi 68 lavoratori vogliono rientrare al lavoro in un ambito aziendale che li ha visti partecipare attivamente con il loro impegno negli ultimi 20 anni. Alle istituzioni chiedono attenzione e rispetto, perché è insopportabile il paradosso che stanno vivendo in questi giorni, sospesi senza retribuzione senza poter essere licenziati".