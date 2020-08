Augusta, 54 milioni di euro per il completamento degli interventi alla diga foranea

"C'è anche la diga foranea di Augusta tra le 23 infrastrutture subito cantierabili per rendere il sistema portuale italiano ancora più moderno e competitivo".

A darne notizia è il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera.

"Nel decreto Investimenti - riferisce - stanziati oltre 54 milioni di euro per il completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto megarese. Un intervento necessario per garantire la piena efficienza della struttura portuale e la sicurezza della navigazione dopo anni di mancata manutenzione".