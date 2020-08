Siracusa, vandali in azione sulle palme di viale Santa Panagia, via Ramacca e Piazza Cosenza

Vandalizzate 15 delle 36 palme piantumate a viale Santa Panagia: sono state danneggiate in maniera grave a seguito di una “potatura aggressiva” da parte di ignoti. Quelle rimanenti sono state potate in maniera lieve anche se non corretta.

Analogo danneggiamento ha interessato altre palme in via Ramacca e piazza Cosenza.

A denunciare l'accaduto alla Polizia di Stato e al Comune, il titolare della ditta che ha in carico la manutenzione del verde cittadino in quell’area.

L’ufficio del Verde ha immediatamente avviato i trattamenti fitosanitari previsti in questo caso specifico, perché la potatura, oltre che tecnicamente errata ed invadente, è avvenuta fuori stagione, esponendo le essenze all’aggressione del punteruolo rosso.

La Polizia Municipale intensificherà i controlli in quanto i rami di palma, in questo periodo, vengono utilizzati per la costruzione dei cosiddetti “incannizzati” usati nella pesca della lampuga.