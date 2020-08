Augusta, minacce, schiaffi e pugni ad un agente: passa dai domiciliari al carcere

Passa dai domiciliari al carcere Salvatore Arrabito, 30 anni di Augusta. L'ordinanza è stata emessa dalla Corte d’Appello di Catania a seguito dei fatti accaduti il 30 luglio scorso: Arrabito, in seguito ad un intervento per lite in famiglia presso la sua abitazione, aveva minacciato, schiaffeggiato e colpito con una testata uno degli agenti intervenuti. Da qui il suo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.