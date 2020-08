Avola, lite in famiglia: due giovani denunciati per lesioni personali

Due giovani, un ragazzo di 17 anni e la convivente, di 19, sono stati denunciati per lesioni personali.

Secondo la ricostruzione degli agenti i due avrebbero litigato, picchiandosi a vicenda e procurandosi lesioni.

Il 17enne è stato denunciato, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché si è scagliato contro gli operatori di polizia intervenuti per sedare la lite.