Siracusa, controlli alla circolazione stradale: sanzioni per oltre 3.000 euro

Sono state elevate sanzioni per 3.150 euro nel corso dei controlli alla circolazione stradale effeuutati ieri dai Carabinieri a Siracusa, ponendo particolare attenzione alle arterie più trafficate. Fra le violazioni più riscontrate, la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Il servizio ha visto impiegate pattuglie che hanno controllato 62 veicoli e 86 persone.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quali assuntori 2 persone trovate in possesso di modica quantità di marijuana per uso personale.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone di maggior frequentazione turistica.