Tornano i "Treni storici del gusto", 5 itinerari in partenza da Siracusa

Anche quest'anno, nonostante il covid, non mancherà in Sicilia l'appuntamento con i "Treni del gusto" per conoscere l'Isola attraverso la sua storia e le sue tradizioni enogastronomiche, spostandosi sui binari delle ferrovie.

Il progetto dell’Assessorato per il Turismo della Regione Siciliana in collaborazione con la Fondazione Fs e e Slow Food Sicilia, conta 23 itinerari al via dal 22 agosto per concludersi il 6 dicembre. Viaggiando sulle carrozze Centoporte degli anni '30 si potranno percorrere itinerari nuovi, fuori dai circuiti più affollati, attraverso un viaggio slow che delizierà occhi e palato. Già a bordo del treno i viaggiatori potranno assaporare alcuni dei prodotti tipici della Sicilia, tutelati da quasi 50 presidi Slow Food, e ascoltare la narrazione dei prodotti legati al territorio che stanno attraversando.

Cinque gli itinerari in partenza dalla stazione di Siracusa: si comincia sabato 29 agosto con Siracusa - Noto "il treno del barocco"; sabato 5 settembre Siracusa - Modica "il treno del barocco"; domenica 20 settembre Siracusa - Ispica - Ragusa "il treno del barocco"; domenica 18 ottobre Siracusa - Caltagirone "il treno della ceramica" e sabato 24 ottobre Siracusa - Giarre Riposto (Bronte - Randazzo) "il treno del pistacchio".

Domenica 8 novembre il capoluogo aretuseo sarà, invece, stazione d'arrivo per l'itinerario Messina - Siracusa (Ortigia) "il treno del barocco".