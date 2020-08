Siracusa, ritrovata la 72enne scomparsa: era in casa di parenti

E' stata ritrovata oggi pomeriggio la donna di 72 anni, di Siracusa che da lunedì 3 agosto aveva fatto perdere le proprie tracce.

Santa Carbone si trovava nell'abitazione di alcuni parenti, in via Brenta. I poliziotti si sono recati fuori dall'appartamento, hanno bussato, ma la donna non ha aperto, e pertanto si è reso necessario forzare la porta per entrare.

La donna è stata quindi portata al pronto soccorso dell'Umberto I per alcuni accertamenti.

Da quel poco che è dato sapere pare che questa non sia stata l'unica volta che la donna si sia allontanata volontariamente da casa.