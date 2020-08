Coronavirus, contagi in salita in Sicilia: + 30

Contagi ancora in salita nelle ultime 24 ore: +30 nell'ultimo bollettino del ministero della Salute.

Sedici dei nuovi positivi si trovano in provincia di Catania, quattro nel Nisseno, due nel Palermitano, sei nel Messinese, uno nell'Ennese e uno nel Ragusano.

il numero totale di persone che hanno contratto il virus in Sicilia dall'inizio dell'epidemia a 3.369. Gli attuali positivi sono invece di cui 342 di cui 301 in isolamento domiciliare, 37 ricoverati in reparto ospedaliero con sintomi e 4 ricoverati in terapia intensiva.