Siracusa, cambia la viabilità della zona umbertina dal 10 agosto

Cambia la viabilità nella zona Umbertina a partire da lunedì 10 agosto e fino al 30 settembre:

in via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione via Elorina e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus urbani dell’Ast che potranno sostare sul lato destro del senso di marcia (capolinea senza passeggeri). I veicoli provenienti da via Rubino, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Elorina, avranno l’obbligo di dare precedenza.

In corso Umberto, nel tratto interposto tra il piazzale Marconi ed il piazzale della Stazione Centrale, viene disposta l’inversione del senso unico di marcia. In piazzale della Stazione Centrale viene istituito il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate, e soppressa la fermata dei bus urbani ed extraurbani in piazza Pantheon;

In corso Gelone, nella corsia con direzione di marcia viale Teracati disposta l’istituzione di una fermata bus urbani ed extraurbani in prossimità del civico 52 (di fronte negozio OVS) e il mantenimento della fermata bus urbani ed extraurbani in corso Gelone, in prossimità del civico 92 (INPS). Disposto inoltre lo spostamento del capolinea con passeggeri delle linee Interbus e Flixbus, nella bretella est di Foro Siracusano, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra corso Umberto e viale Montedoro;

Vengono inoltre disposti: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, nella bretella est di Foro Siracusano interposta tra corso Umberto e viale A. Diaz, sul lato sinistro del senso di marcia; il mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati, in corso Umberto nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano; il mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati, nella bretella di Foro Siracusano interposta tra via Malta e corso Umberto, nel tratto tra il distributore carburanti e corso Umberto; il mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, nella bretella ovest di Foro Siracusano, sul lato destro del senso di marcia; il mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, in Foro Siracusano, nel tratto interposto tra via Malta e corso Umberto, sul lato destro del senso di marcia (Provincia); il mantenimento del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, nel piazzale Marconi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via Elorina e via Tripoli.

Infine i bus AST urbani, in arrivo con direzione via Rubino, dovranno effettuare le seguenti fermate sul corso Gelone: fermata Santa Rita, fermata di fronte INPS, ultima fermata per discesa di tutti i passeggeri all’altezza del negozio OVS; i bus Ast urbani in partenza da via Rubino, dovranno effettuare le fermate in corso Gelone, di fronte negozio OVS (1^ fermata per salita passeggeri), INPS (2^ fermata), Ospedale (3^ fermata).