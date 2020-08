Pachino, centro Aias: firmata la convenzione

Firmata questa mattina la convenzione tra Asp e l’Aias di Pachino per la gestione delle attività di assistenza riabilitativa.

Erano presenti tra gli altri il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e il presidente Aias di Pachino Giuseppa Casalino.

Il Centro, che eroga prestazioni di riabilitazione ambulatoriale, è ubicato in piazza Ugo la Malfa a Pachino e sono presenti tutte le figure professionali richieste dalla normativa e dalle necessità degli assistiti. Alle prestazioni si accede con un piano terapeutico predisposto dal Servizio di Medicina Riabilitativa dell’Azienda.

Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “Abbiamo ascoltato i bisogni espressi dalla comunità della zona sud di Siracusa in ordine alla disomogeneità dell’offerta riabilitativa erogata nel Distretto di Noto alle persone con disabilità".

“Finalmente, nel campo della riabilitazione anche i disabili di Pachino hanno ottenuto ciò che da oltre venti anni attendevano, avere riconosciuti gli stessi diritti di tutti gli altri disabili della provincia – ha dichiarato il tesoriere della Sezione di Pachino e componente il Comitato regionale Aias Carmelo Pitruzzello.