Canicattini Bagni, 2 cantieri di lavoro: avvisi per personale specializzato

Pubblicati, da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni, gli avvisi pubblici per le domande di assunzione a tempo determinato del personale specializzato e qualificato per i due cantieri di Lavoro per disoccupati finanziati dalla Regione Siciliana. Si tratta dei “Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” e dei “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni”.

Oltre ai 30 operai disoccupati (15 per cantiere) che verranno impegnati tramite l’accesso alle graduatorie effettuate dal Centro per l’Impiego, nei due cantieri in questione saranno occupati, per il tempo necessario previsto dai progetti, tramite presentazione di domanda individuale, 2 direttori di cantiere, 2 Istruttori di cantiere,un collaudatore, un medico competente, e 3 operai qualificati.